Родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказывают о гибели родных (ВИДЕО)

Родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали, что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области – на данный момент известно о трех погибших в ходе авиаудара 7 февраля.

Россияне о погибших в Сирии

По словам супруги убитого Станислава Матвеева Елены, он отбыл в Сирию еще 27 сентября 2017 года. Опыта, кроме срочной воинской службы и боевых действий на Донбассе, он не имел. Отец двоих детей работал экспедитором и у себя дома – в Асбесте занимался ремонтами квартир. О смерти мужа-казака она узнала от атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина. Тогда выяснилось, что Станислав Матвеев и его родственник Игорь Косотуров попали под артобстрел сил американской коалиции. Их тела до сих пор не доставили в Екатеринбург – по некоторым данным, они находятся в Санкт-Петербурге для проведения генетической экспертизы, но пока к родственникам за генетическим материалом никто не обращался. По данным Елены Матвеевой, в Сирии воюет не меньше тридцати человек из Свердловской области: девять из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов Свердловской области. Женщина продемонстрировала некое видео расстрела автоколонны, по ее мнению, этот ролик показывает, как уничтожали русских бойцов при налете 7 февраля. Следует отметить, что похожие ролики фигурируют в сети под разными названиями и показывают разные военные события.

Источник нашего агентства рассказал, что с Донбасса в Сирию отправились несколько казаков. Некоторые, включая брата Игоря Косотурова (бывший военнослужащий 12-й бригады специального назначения ГРУ) продолжают воевать. При этом, по его данным выходцев из Асбеста погибло трое, а не двое, но третьего убитого пока нет возможности идентифицировать и к казачеству он не относится. По словам информатора, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров воевали вместе в непризнанной Луганской народной республике и проходили переподготовку в лагере подготовки бойцов для Донбасса в Ростове – именно там, если верить источнику, новобранцев вербуют представители ЧВК «Вагнера», обещая высокий доход. Вместе с тем, по данным собеседника агентства, от 60 до 70 процентов участников боевых действий со стороны наемников погибают в боестолкновениях. Он также подтверждает ранее названную цифру в 217 погибших при ударе со стороны американской коалиции. Причиной произошедшей бойни он считает предательство со стороны представителей Сирии, заинтересованных чтобы втянуть Россию в конфликт с США.

Напомним, что накануне РИА «Новый День» сообщало, что расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на группу, это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

В Сирии в пятницу в течение одного дня было убито несколько сот военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним – погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим более 200. Частично это подтверждают переговоры членов ЧВК «Вагнера», опубликованных известным военным корреспондентом Семеном Пеговым в телеграм-канале @wargonzo.

Асбест, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Асбест. Другие новости 13.02.18

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