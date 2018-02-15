Источник: в Сирии погиб еще один свердловчанин – танкист из ЧВК «Вагнера»

В Сирии мог погибнуть еще один боец из Свердловской области. По предварительным данным, он родом из Нижнего Тагила.

Как рассказал РИА «Новый День» информированный источник, в ходе бойни у Хишама в Сирии, где погибли наемники из ЧВК «Вагнера», был убит еще один выходец из Свердловской области. По словам источника, отказавшегося раскрыть персоналию убитого, молодой человек 1984 года рождения, по свидетельству сослуживцев, был убит в ходе уничтожения авиацией военной техники. По словам собеседника нашего агентства, молодой человек имел военно-учетную специальность «механик-водителя танка», однако воевал ли он по профилю в Сирии, источник пояснить отказался. По его словам, как и ряд других погибших, боец был завербован представителями ЧВК «Вагнера» на базе военной подготовки бойцов в Ростове.

К слову, телеканал CNN опубликовал накануне видео авиаударов, в том числе по танку Т-72, в сирийском районе Дейр-эз-Зор. Именно в ходе этой атаки 7 февраля, по информации СМИ, могли погибнуть более 200 российских наемников. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team, на которую ссылается Newsru.com, отмечает, что на недатированных кадрах, обнародованных американскими журналистами, запечатлено поражение одного танка Т-72 и одной 122-миллиметровой гаубицы М-30 образца 1938 года.

Эксперты также обратили внимание, что пользователь соцсети Twitter под ником GerardScw геолоцировал место поражения гаубицы на кадрах: оно находится в поселке Хишам, в районе которого 7 февраля погибли бойцы ЧВК, как сообщали в CIT.

Напомним, «Новому Дню» родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали, что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области – на данный момент известно о трех погибших в ходе авиаудара 7 февраля.

По словам супруги убитого Станислава Матвеева Елены, он отбыл в Сирию еще 27 сентября 2017 года. Опыта, кроме срочной воинской службы и боевых действий на Донбассе, он не имел. Отец двоих детей в Асбесте занимался ремонтом квартир. О смерти мужа-казака Елена узнала от атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина. Тогда выяснилось, что Станислав Матвеев и его родственник Игорь Косотуров попали под артобстрел сил американской коалиции. По данным Елены Матвеевой, в Сирии воюет не меньше тридцати свердловчан: девять из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов области. Женщина продемонстрировала некое видео расстрела автоколонны, по ее мнению, этот ролик показывает, как уничтожали русских бойцов при налете 7 февраля. Следует отметить, что похожие ролики фигурируют в Сети под разными названиями и

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

Хишам, Нижний Тагил, Максим Бородин

Хишам, Нижний Тагил. Другие новости 15.02.18

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