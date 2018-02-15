МИД России признал гибель россиян от американского удара в Сирии

Министерство иностранных дел России сегодня заявило, что в результате удара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции сил Дейр-эз-Зор, по предварительным данным, погибли 5 российских граждан, но их гражданство еще предстоит подтвердить. Заявление об этом сделала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России, есть и пострадавшие, – сообщила Захарова журналистам (цитата по «Интерфаксу»). – Но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства».

При этом сообщения СМИ о «множестве погибших россиян» Захарова назвала дезинформацией: «Их не четыреста, не двести, не сто и не десять». «Это классическая дезинформация. Одними из первых это запустили антиправительственные сирийские боевики, которые взяли изображение Марса и наложили изображение военной техники», – сказала представитель МИД.

В то же время дипломат отметила, что в зонах конфликта много граждан, в том числе, из России, и отследить всех сложно. «Цели пребывания в «горячих точках» – разные, в том числе участие в боевых действиях», – заявила Захарова. «В государственные органы, как вы понимаете, люди, уезжающие в места боевых действий, за оформлением своего выезда не обращаются, они попадают в зоны боевых действий самыми разными путями, в том числе нелегальными. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Отметим, что ранее Москва не признавала официально гибель россиян в результате «оборонительного удара» США про просирийским силам в районе Дейр-эз-Зора.

Авиаудар по позициям правительственных сил был нанесен 7 февраля. СМИ сообщали, что американский удар пришелся не по сирийским ополченцам, а по россиянам – бойцам подразделениям ЧВК «Вагнера». Отмечалось, что в результате авианалета могли погибнуть не менее 200 российских наемников. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на военные источники. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. Российские издания сообщали разные данные об убитых россиянах: от 11 до нескольких десятков. В числе погибших упоминались Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, Руслан Гаврилов из свердловского поселка Кедровка. Ранее родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали РИА «Новый День», что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области. Сегодня стало известно, что в Сирии мог погибнуть еще один боец из Свердловской области, уроженец Нижнего Тагила. Источник агентства отказался раскрыть имя убитого, отметив лишь, что он был танкистом.

Министерство обороны России меж тем отвергло сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием. Кремль, в свою очередь, накануне заявил, что не располагает детальной информацией, которая позволила бы сделать выводы о присутствии россиян в зоне боевых действий в Сирии. «Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

США «продавили» «Шенген для военных» на территории ЕС. / В Екатеринбурге снесут незаконные баннеры с кандидатом Грудининым. / Россия рискует потерять Сирию: США превратят арабскую республику в послевоенную Германию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»