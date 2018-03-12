Источник: в Асбест прибыли тела погибших бойцов ЧВК Вагнера – похороны пройдут на этой неделе

В Асбест прибыли тела убитых казаков – ветеранов Донбасса и бойцов ЧВК Вагнера Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Об этом агентству сообщил информированный источник в этой среде. По его словам, прощание с Матвеевым состоится 14 марта, прощание с Игорем Косотуровым несколько позже, в траурном зале на Шевченко, 36, в Асбесте.

Родственники погибших от комментариев отказались.

Напомним, что авиаудар по позициям правительственных сил в Сирии был нанесен 7 февраля. СМИ сообщали, что американский удар пришелся не по сирийским ополченцам, а по россиянам – бойцам подразделениям ЧВК Вагнера. Отмечалось, что в результате авианалета могли погибнуть не менее 200 российских наемников. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на военные источники. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Российские издания сообщали разные данные об убитых россиянах: от 11 до нескольких десятков. В числе погибших упоминались Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, Руслан Гаврилов из свердловского поселка Кедровое. Ранее родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК Вагнера рассказали РИА «Новый День», что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области. Позже стало известно, что в Сирии мог погибнуть еще один боец из Свердловской области, уроженец Нижнего Тагила. Источник агентства отказался раскрыть имя убитого, отметив лишь, что он был танкистом.

Министерство обороны России меж тем опровергало сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием. Кремль, в свою очередь, накануне заявил, что не располагает детальной информацией, которая позволила бы сделать выводы о присутствии россиян в зоне боевых действий в Сирии. «Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Асбест, Свердловская область, Максим Бородин

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