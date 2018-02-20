МИД подтвердил данные о раненных в Сирии россиянах. «Их несколько десятков»

Департамент информации и печати МИД России сегодня выступил с заявлением, в котором признал ранение десятков россиян в Сирии.

Российское внешнеполитическое ведомство при этом не уточняет, где они были ранены и при каких обстоятельствам, отмечая лишь, что это произошло «в ходе недавнего военного столкновения», и подчеркивая, что военнослужащие Вооруженных сил России в этом конфликте «никаким образом не участвовали». В МИД РФ также заявили, что раненым соотечественникам было оказано содействие для возвращения в Россию для лечения.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», – говорится в сообщении МИД. Количество погибших и раненых не уточняется. В ведомстве отказались оценивать правомочность действий российских граждан, поехавших в Сирию «по своей воле и с разными целями», и «законность таких их решений».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила гибель пятерых россиян во время вооруженного столкновения в Сирии 7 февраля, указав, что погибшие не были военнослужащими. При этом назвала дезинформацией сообщения СМИ о «множестве погибших россиян»: «Их не четыреста, не двести, не сто и не десять». Накануне глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал информацию о десятках погибших российских наемников в Сирии попытками спекулировать на войне в этой стране: «Эти попытки я считаю, как минимум, не очень корректными. Происходит накручивание жареных новостей без предъявления конкретных фактов». Он также отметил, что проверка информации продолжается и попросил «набраться терпения».

Ранее западные СМИ сообщили о гибели 7 февраля 2018 года не менее 100 россиян, воевавших в Сирии в составе частной военной компании «Вагнера», от авиаудара американской коалиции в провинции Дейр-Эз-Зор и ранении еще 200-300 бойцов ЧВК. По данным военных источников американского телеканала CBS, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. В российской прессе сообщалось, что в Сирии погибли от 11 до нескольких десятков россиян. Позже отмечалось, что раненные в Сирии российские наемники доставлены в госпитали Москвы и Петербурга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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