Der Spiegel: бойцы ЧВК «Вагнера» могли погибнуть в Сирии случайно

Российские бойцы ЧВК «Вагнера», погибшие 7 февраля в сирийской провинции Дайр-эз-Заур в результате американских авиаударов, не принимали участие в боях, а попали под обстрел случайно, «оказавшись не в том месте не в то время». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, очевидцев и участников столкновения.

По версии журналистов, в наступлении на позиции поддерживаемых США бойцов «Демократических сил Сирии» у нефтяных полей «Коноко» участвовали два проправительственных отряда ополчения при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Российских наемников среди них не было, утверждает издание. По его данным, бойцы российской ЧВК размещались неподалеку от населенного пункта Табия, рядом с зоной столкновений. В результате удара международной коалиции во главе с США по проасадовским силам погибли от 10 до 20 россиян, пишет издание. По сведениям сотрудника госпиталя в Дайр-эз-Зауре, в медучреждение привезли 10 тел российских бойцов. Позднее их переправили на аэродром для доставки в сирийский пограничный город Эль-Камышлы.

Ранее западные СМИ сообщили о гибели 7 февраля текущего года не менее 100 россиян, воевавших в Сирии в составе частной военной компании «Вагнера», от авиаудара американской коалиции в провинции Дейр-Эз-Зор и ранении еще 200-300 бойцов ЧВК. По данным военных источников американского телеканала CBS, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. В российской прессе сообщалось, что в Сирии погибли от 11 до нескольких десятков россиян. Позже отмечалось, что раненные в Сирии российские наемники доставлены в госпитали Москвы и Петербурга.

20 февраля МИД России выступил с заявлением, в котором признал ранение десятков россиян в Сирии. Российское внешнеполитическое ведомство при этом не уточняет, где они были ранены и при каких обстоятельствам, отмечая лишь, что это произошло «в ходе недавнего военного столкновения», и подчеркивая, что военнослужащие Вооруженных сил России в этом конфликте «никаким образом не участвовали». В МИД РФ также заявили, что раненым соотечественникам было оказано содействие для возвращения в Россию для лечения. В ведомстве отказались оценивать правомочность действий российских граждан, поехавших в Сирию «по своей воле и с разными целями», и «законность таких их решений».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила гибель пятерых россиян во время вооруженного столкновения в Сирии 7 февраля, указав, что погибшие не были военнослужащими. При этом назвала дезинформацией сообщения СМИ о «множестве погибших россиян»: «Их не четыреста, не двести, не сто и не десять».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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