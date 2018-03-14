В Асбесте прошли похороны погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера Станислава Матвеева (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в Асбесте прошло отпевание погибшего в Сирии бывшего бойца ЧВК Вагнера Станислава Матвеева. На траурное мероприятие собралось около сорока казаков и гражданских – среди них и близкие погибшего.

Отпевание длилось около часа, представителям прессы чинились разного рода препятствия – операторам перекрывались объективы камер и всячески мешали запечатлеть погребальные процедуры.

Вмессте с тем похороны Станислава Матвеева прошли максимально корректно. Через несколько дней, 19 марта, на кладбище Асбеста пройдет и погребение его родственника и сослуживца, бывшего прапорщика 12-й бригады ГРУ, дислоцировавшейся в Асбесте, Игоря Косотурова.

Напомним, что, по словам супруги Станислава Матвеева Елены (сегодня отказалась общаться с прессой), он отбыл в Сирию еще 27 сентября 2017 года. Опыта, кроме срочной воинской службы и боевых действий на Донбассе, он не имел. Отец двоих детей раньше работал экспедитором и у себя дома – в Асбесте занимался ремонтом квартир. О смерти мужа-казака Елена узнала от атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина. Тогда выяснилось, что Станислав Матвеев и его родственник Игорь Косотуров попали под артобстрел сил американской коалиции.

Источник нашего агентства рассказал, что с Донбасса в Сирию отправились несколько казаков. Некоторые, включая брата Игоря Косотурова, продолжают воевать. По словам информатора, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров воевали вместе в непризнанной Луганской Народной Республике и проходили переподготовку в лагере подготовки бойцов для Донбасса в Ростове – именно там, если верить источнику, новобранцев вербуют представители ЧВК Вагнера, обещая высокий доход. Вместе с тем, по данным собеседника агентства, от 60 до 70 процентов участников боевых действий со стороны наемников погибают в боестолкновениях.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Асбест, Максим Бородин

Асбест. Другие новости 14.03.18

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