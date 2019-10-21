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Понедельник, 21 октября 2019, 15:26 мск

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СМИ: в Ливии погиб известный екатеринбургский журналист

Евгений Илюбаев. Кадр с видео SowaTV66

В ходе гражданской войны в Ливии погиб бывший екатеринбургский журналист и экс-пресс-секретарь службы спасения «Сова» Евгений Илюбаев. Он участвовал в боевых действиях в Северной Африке в составе ЧВК Вагнера, сообщает со ссылкой на собственные источники znak.com. На прошлой неделе Илюбаева похоронили в поселке Новоорск Оренбургской области, где он родился.

Евгений Илюбаев окончил факультет журналистики УрГУ (ныне УрФУ), работал пресс-секретарем службы спасения «Сова», возглавлял информационное агентство ООО «Телевизионная Служба спасения». В 2012 году он оставил это место работы, с тех пор о нем было практически ничего не слышно. В службе спасения «Сова» рассказали, что узнали о гибели бывшего коллеги из СМИ и выразили соболезнования близким Илюбаева.

ЧВК Вагнера участвовалав боях в Сирии, Ливии, на Донбасе. «Новый День» ранее рассказывал, как уральцы уезжают на войну в другие страны.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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