СБУ «зачислила» в ЧВК Вагнера десятки уральцев

Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 человек, которые, по ее данным, участвовали в боях на Украине и в Сирии и являются членами ЧВК Вагнера. Среди них – десятки жителей Свердловской, Тюменской, Челябинской областей.

Список тех, кого украинские власти считают наемниками частной военной компании, размещены на сайте СБУ. Отдельно СБУ указывает восемь человек, погибших от ранений в Сирии, – семеро из них граждане России, один гражданин Украины, который в 2014 году принял российское гражданство. Почти все из них принимали участие в боях на Донбассе, указывает СБУ. Среди этих людей двое уроженцев Свердловской области – Виталий Вислобоков (Асбест) и Сергей Поротников (Верхняя Тура). «Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников «Вагнера» в результате боевого столкновения 07.02.2018 уже составляет 58 человек», – указывает Украинская служба госбезопасности.

Всего в списке из 206 человек, которых СБУ причисляет к ЧВК Вагнера, несколько десятков жителей регионов УрФО: Анафин Габит (Тюменская область), Евгений Бабий (Челябинская область, погиб в Сирии), Игорь Банников (Челябинская область), Руслан Гаврилов (Свердловская область, Верхняя Пышма, погиб в Сирии), Михаил Елохин (Екатеринбург), Андрей Караман (Тюмень) и другие.

В списке указаны также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров – РИА «Новый День» ранее сообщало о гибели этих жителей Асбеста в Сирии.

Екатеринбург, Киев, служба информации

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