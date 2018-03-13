В Сирии могли пропасть еще два бойца ЧВК Вагнера – Николай Хитев и Игорь Швецов

Как сообщают косвенные источники РИА «Новый День», на этот раз перестали выходить на связь уроженец Асбеста 28-летний Николай Хитев и житель Екатеринбурга Игорь Швецов, находящиеся в Сирии в составе одного из отрядов ЧВК Вагнера.

По данным военного публициста Максима Калашникова, плотно связанного с Игорем Стрелковым, основателем движения «Новороссия» и одним из отцов «Русской весны», сейчас «в самом «Вагнере» «с пристрастием» ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на «большую землю». «Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив «на контейнер» нескольких бойцов, – пишет Калашников. – Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения. Как нам стало известно, отряд «Карпат», коему крепко досталось от американских атак с воздуха, потерял убитыми около трех десятков ребят. Потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах «Вагнера» убитыми – около двухсот. Число жертв в артиллерийском дивизионе и танковой группе неизвестно. По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США. Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится «на контейнере». Они-то совершенно бесправны».

Отметим, что личные страницы Николая «Хита» Хитева и Игоря «Шведа» Швецова в соцсетях регулярно кем-то посещаются, но не обновляются с нового года. В то время раньше это происходило регулярно.

Екатеринбург, Максим Бородин

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