Застрелили и обезглавили: 5 бойцов ЧВК Вагнера погибли в Мозамбике

Пятеро бойцов частной военной компании «Вагнер», которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения боевиков. Об этом сообщает издание Carta de Mocambique со ссылкой на источники.

По его сведениям, повстанцы атаковали российских наемников 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Боевики устроили засаду на дороге, по которой ехал автомобиль с наемниками и сотрудниками силовых структур страны, возведя на проезжей части заграждение. Когда машина остановилась, по ней открыли огонь. В результате нападения помимо россиян погибли 20 бойцов антитеррористических сил Мозамбика.

Как пишет издание, тела убитых были обезглавлены. Останки погибших доставлены в больницу города Муеда.

МИД РФ пока не прокомментировал гибель россиян в Мозамбике.

Напомним, в октябре в Ливии погиб бывший екатеринбургский журналист Евгений Илюбаев. Он участвовал в боевых действиях в Северной Африке в составе ЧВК Вагнера.

Наемники ЧВК Вагнера принимали участие в боях в Сирии, Ливии, в ряде других африканских, а также в Донбассе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.19

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