Посольство РФ в Мозамбике ответило на сообщения о гибели россиян из ЧВК Вагнера

Посольство России в Мозамбике не обладает информацией о гибели в этой стране пяти россиян. Об этом сообщили в диппредставительстве в Мапуту.

Представитель посольства РФ заявил, что у дипмиссии нет никакой информации о гибели граждан России. «Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Ранее издание Carta de Moçambique сообщило о гибели пятерых бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным. По его данным, повстанцы напали на россиян 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Боевики устроили засаду и открыли стрельбу по автомобилю, в котором ехали российские наемники и бойцы антитеррористического подразделения Мозамбика. Помимо россиян в результате нападения погибли 20 мозамбикских силовиков. По некоторым сведениям, нападавшие обезглавили своих жертв и сожгли автомобиль.

2 октября The Times сообщила о прибытии в Мозамбик двух сотен наемников из ЧВК Вагнера для помощи военнослужащим в борьбе с джихадистами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.19

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