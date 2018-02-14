СМИ нашли еще одного свердловчанина, погибшего при авиаударе американцев по ЧВК «Вагнера»

Кроме трех уроженцев Асбеста в Сирии погиб еще один свердловчанин – Руслан Гаврилов из поселка Кедровка.

Как стало известно порталу Е1, 34-летний боец ЧВК «Вагнера» Руслан Гаврилов погиб во время авиаудара 7 февраля международной антитеррористической коалиции по отрядам ЧВК.

«Они должны были вернуться в январе, но приказа всё не было. Их ждали, а потом такое, – рассказала Татьяна, знакомая с этой историей жительница поселка. – 7 февраля был обстрел, после этого никакой информации от них не поступало. Потом кто-то позвонил матери Руслана и сказал, что сын погиб».

Напомним, «Новому Дню» родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали, что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области – на данный момент известно о трех погибших в ходе авиаудара 7 февраля.

По словам супруги убитого Станислава Матвеева Елены, он отбыл в Сирию еще 27 сентября 2017 года. Опыта, кроме срочной воинской службы и боевых действий на Донбассе, он не имел. Отец двоих детей в Асбесте занимался ремонтом квартир. О смерти мужа-казака Елена узнала от атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина. Тогда выяснилось, что Станислав Матвеев и его родственник Игорь Косотуров попали под артобстрел сил американской коалиции. По данным Елены Матвеевой, в Сирии воюет не меньше тридцати свердловчан: девять из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов области. Женщина продемонстрировала некое видео расстрела автоколонны, по ее мнению, этот ролик показывает, как уничтожали русских бойцов при налете 7 февраля. Следует отметить, что похожие ролики фигурируют в Сети под разными названиями и

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

Кедровка, Максим Бородин

Кедровка. Другие новости 14.02.18

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