Spiegel: бойцы ЧВК Вагнера не участвовали в наступлении сирийцев и попали под обстрел по ошибке

Германское издание Spiegel провело расследование боестолкновения российских комбатантов и американских сил регулярной армии и выяснило, что наемники ЧВК Вагнера попали под обстрел случайно.

Со ссылкой на участников боя журнал сообщает, что в ночь на 8 февраля военных инструкторов США атаковали поддерживающие президента Сирии Башара Асада группировки из-за того, что те нарушили территориальные договоренности. По утверждениям очевидцев, россиян в этой группе не было. Однако после боя в единственный крупный госпиталь в Дейр эз-Зоре доставили около десятка тел российских наемников, которые, как считают корреспонденты журнала Spiegel, вероятно, находились в населенном пункте неподалеку от места столкновения.

По словам собеседников Spiegel, погибло около 20 россиян. Работник местного военного аэродрома рассказывает, что видел, как их погрузили в два пикапа и повезли к ожидавшему русскому транспортному самолету.

Ранее РИА «Новый День» сообщал о том, что расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

Все они, по данным CIT, служили в ЧВК Вагнера. При этом уроженцы Асбеста Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Точное число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России опровергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

В Сирии, по различным данным в течение одного дня было убито несколько сотен военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним – погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим более 200. Частично это подтверждают переговоры членов ЧВК Вагнера, опубликованные известным военным корреспондентом Семеном Пеговым в телеграм-канале @wargonzo.

Позже выяснилось, что среди погибших был житель поселка Кедровое Руслан Гаврилов и механик-водитель танка из Нижнего Тагила имя и фамилия которого неизвестны. Ранее мы публиковали интервью с вдовой погибшего в Сирии Станислава Матвеева.

Фото: Spiegel

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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