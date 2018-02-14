CNN опубликовал видео авиаудара американской коалиции по ЧВК «Вагнера»

Телеканал CNN опубликовал видео удара по технике и российским комбатантам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американский телеканал CNN опубликовал видео авиаударов в сирийском районе Дейр-эз-Зор. Именно в ходе этой атаки 7 февраля, по информации СМИ, могли погибнуть более 200 российских наемников.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team, на которую ссылается Newsru.com, отмечает, что на недатированных кадрах, обнародованных американскими журналистами, запечатлено поражение одного танка Т-72 и одной 122-миллиметровой гаубицы М-30 образца 1938 года.

Эксперты также обратили внимание, что пользователь соцсети Twitter под ником GerardScw геолоцировал место поражения гаубицы на кадрах: оно находится в поселке Хишам, в районе которого 7 февраля погибли бойцы ЧВК, как сообщали в CIT.

Напомним, «Новому Дню» родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали, что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области – на данный момент известно о трех погибших в ходе авиаудара 7 февраля.

По словам супруги убитого Станислава Матвеева Елены, он отбыл в Сирию еще 27 сентября 2017 года. Опыта, кроме срочной воинской службы и боевых действий на Донбассе, он не имел. Отец двоих детей в Асбесте занимался ремонтом квартир. О смерти мужа-казака Елена узнала от атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина. Тогда выяснилось, что Станислав Матвеев и его родственник Игорь Косотуров попали под артобстрел сил американской коалиции. Их тела до сих пор не доставили в Екатеринбург – по некоторым данным, они находятся в Санкт-Петербурге для проведения генетической экспертизы, но пока к родственникам за генетическим материалом никто не обращался. По данным Елены Матвеевой, в Сирии воюет не меньше тридцати свердловчан: девять из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов области. Женщина продемонстрировала некое видео расстрела автоколонны, по ее мнению, этот ролик показывает, как уничтожали русских бойцов при налете 7 февраля. Следует отметить, что похожие ролики фигурируют в Сети под разными названиями и показывают разные военные события.

Источник нашего агентства рассказал, что с Донбасса в Сирию отправились несколько казаков. Некоторые, включая брата Игоря Косотурова (бывший военнослужащий 12-й бригады специального назначения ГРУ), продолжают воевать. Он также подтверждает ранее названную цифру в 217 погибших при ударе со стороны американской коалиции. Причиной произошедшей бойни он считает предательство со стороны представителей Сирии, заинтересованных в том, чтобы втянуть Россию в конфликт с США.

Напомним, накануне РИА «Новый День» сообщало, что расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на группу, это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

В Сирии в пятницу в течение одного дня было убито несколько сот военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним – погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим более 200. Частично это подтверждают переговоры членов ЧВК «Вагнера», опубликованные известным военным корреспондентом Семеном Пеговым в телеграм-канале @wargonzo.

Сирия, Максим Бородин

Сирия. Другие новости 14.02.18

КПРФ внесла в думу закон о национализации, не дожидаясь выборов: олигархам хотят возместить убытки из бюджета. / Опека добивается возбуждения уголовного дела в отношении Юлии Савиновских. / В Асбесте подожгли баннер с надписью «Наша страна, наш президент, наш выбор». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»