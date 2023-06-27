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Вторник, 27 июня 2023, 14:44 мск

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Бывший спикер думы Нижнего Тагила стал мэром «титановой столицы»

Депутаты городской думы Верхней Салды сегодня единогласно избрали нового главу города.

Мэром «титановой столицы» стал Александр Маслов, который последние несколько месяцев руководил Салдой в статусе и.о.

«27 июня на заседании городской думы депутаты задали вопросы кандидатам по их программе развития округа, после чего прошла процедура тайного голосования. Итог – единогласное избрание Александра Маслова на пост главы Верхнесалдинского городского округа», – сообщает администрация Верхней Салды.

Александру Маслову 49 лет, он родился в Нижнем Тагиле. Несколько лет возглавлял гордуму Нижнего Тагила, потом трудился на посту замминистра физической культуры и спорта Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», прошлый глава Верхней Салды Игорь Сальников подал в отставку по собственному желанию в феврале, проработав меньше года. Он приехал в Свердловскую область в 2021 году из Удмуртии, в декабре стал врио мэра, 21 апреля 2022 года был избран главой города после проведения конкурсных процедур. Добавим, его предшественник, Константин Носков, тоже проработал в Салде всего около года – с 2020 по 2021 год.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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