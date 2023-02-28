российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 06:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Глава «титановой столицы» уходит в отставку

Глава Верхней Салды Игорь Сальников подал в отставку по собственному желанию, проработав меньше года.

Сегодня утром депутаты местной думы собираются на внеочередное заседание, в проекте повестки которого только один вопрос – о досрочном прекращении полномочий Игоря Сальникова. Об этом сообщается на официальном сайте думы.

Как уже писал «Новый День», Игорь Сальников приехал в Свердловскую область в 2021 году из Удмуртии, в декабре стал врио мэра, 21 апреля 2022 года был избран главой города после проведения конкурсных процедур. Добавим, его предшественник, Константин Носков, тоже проработал в Салде всего около года – с 2020 по 2021 год.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,