Глава «титановой столицы» уходит в отставку

Глава Верхней Салды Игорь Сальников подал в отставку по собственному желанию, проработав меньше года.

Сегодня утром депутаты местной думы собираются на внеочередное заседание, в проекте повестки которого только один вопрос – о досрочном прекращении полномочий Игоря Сальникова. Об этом сообщается на официальном сайте думы.

Как уже писал «Новый День», Игорь Сальников приехал в Свердловскую область в 2021 году из Удмуртии, в декабре стал врио мэра, 21 апреля 2022 года был избран главой города после проведения конкурсных процедур. Добавим, его предшественник, Константин Носков, тоже проработал в Салде всего около года – с 2020 по 2021 год.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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