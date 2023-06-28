Первые 24 часа критически важны. Поисковики дали инструкцию родителям потеряшек

Пошли третьи сутки поиска шестилетнего Далера Бобиева, который исчез из квартиры в ночь на понедельник. Волонтеры, которые много лет занимаются розыском пропавших детей, говорят, что, по статистике, уже после первых 24 часов шансы найти такого маленького ребенка очень сильно снижаются. Существуют правила, которые нужно выполнять родителям или опекунам, обнаружившим пропажу детей.

Первые 30 минут

Если ребенок должен был вернуться домой в определенное время, но не пришел, то в первые полчаса родители ищут его самостоятельно – обзванивают друзей, одноклассников, пишут в чаты, уточняют информацию, например, в школе или секции, если он шел оттуда.

Первые 3 часа

Если ребенок не нашелся за 15-30 минут, то первые 2-3 часа – самые важные для поиска, которые могут быть критичны. Так что первым делом нужно обратиться в полицию или службу 112. Это драгоценное время, которое может стоить ребенку жизни. Существует стереотип, что обращаться в полицию с заявлением о пропаже можно только спустя трое суток – это миф, причем очень опасный. Никаких трех дней и даже трех часов ждать не надо.

Первые 24 часа

Если речь идет о ребенке младше 9-10 лет, то первые 24 часа считаются у поисковиков критичными. Особенно, если рядом с местом пропажи есть водоем, река. В таком случае поисковые бригады усиливаются. Если в первые 24 часа ребенок не найден, появляется подозрение на криминал, есть основание для возбуждения уголовного дела.

Первые 48 часов

Если речь идет о взрослых или детях старшего возраста, то критичными считаются 48 часов, если за это время человек не найден, то шансы обнаружить его сокращаются.

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«У нас часто бывает – пришла заявка, выезжаем на поиск, а нам дают отбой, потому что найден, живой. Полиция очень быстро реагирует. Поэтому лучше обратиться и потом позвонить и дать отбой, если ребенок нашелся, чем потерять драгоценные минуты. За обращение в полицию никто ругать не будет и на учет в ПДН не поставят, это миф», – ранее рассказывали «Новому Дню» в свердловском отделении «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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