Пошли третьи сутки поисков шестилетнего Далера: результатов нет

В Екатеринбурге продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, который исчез из дома в ночь на 26 июня. Волонтеры и полицейские прошли и проехали уже 500 км, но никаких следов ребенка не обнаружили. Отрядам «Лиза Алерт» и «Прорыв» очень нужны волонтеры, готовые продолжать работу.

«За вчерашний день в поисках Далера приняли участие порядка 200 человек. Выполнено свыше 60 задач. Постепенно расширяется зона поиска, сейчас добровольцы и сотрудники полиции осматривают и оклеивают ориентировками районы Уктус, Химмаш, Керамический, Елизавет. Всего расклеено более 4000 ориентировок. Эта работа продолжается. Пешие и автоэкипажи прошли и проехали уже порядка 500 километров. На горячую линию отряда постоянно поступают свидетельства от неравнодушных людей, все они проверяются. Пока, к нашему сожалению, ни одно из них не подтвердилось», – сообщают координаторы отряда «Лиза Алерт».

Поскольку многие волонтеры продолжали поиски до глубокой ночи, а сегодня люди уехали на работу, поисковикам снова нужны люди, готовые приступить к поискам с утра. Все желающие помочь могут приехать к штабу в воинский храм в честь Архангела Гавриила по адресу: ул. Симферопольская, д. 25а.

Кроме того, добровольцам сейчас нужны еда, горячее питье. В штабе необходим скотч для расклеивания ориентировок.

Напомним, шестилетний Далер пропал либо в ночь на понедельник, либо рано утром. То, что ребенка нет дома, приемная мать Вероника Наумова заметила в 7 часов утра 26 июня, когда старшая дочь пошла будить другого ребенка в садик. Всего в семье – шестеро детей, трое из которых приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, уверяли опекуны. Поэтому сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно.

Но днем 26 июня Вероника Наумова обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Поиски Далера непрерывно велись два дня и ночь. 300 полицейских, военные и десятки волонтеров искали ребенка по всему Вторчермету, а также в других районах города. Полицией отрабатывается несколько версий: либо Далер сам ушел из дома, либо в отношении него кем-либо было совершено преступление.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Накануне вечером на допрос забирали Веронику Наумову. Никакой иной информации пока нет. Оперативные и поисковые мероприятия продолжаются.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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