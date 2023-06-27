«На дороге заметили мальчика, но, увидев патрульных, он сбежал», – поисковики

В Екатеринбурге продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, пропавшего вчера рано утром (или поздно ночью, то, что мальчика нет дома, обнаружили в 7 часов по местному времени). Ребенка ищут полицейские, кинологи с собаками, обученными поиску по следу, военные, волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

Последние рассказали, что минувшей ночью в частном секторе поисковики увидели маленького мальчика – он сидел посреди дороги. «Увидев патрульный автомобиль, ребенок резко встал, побежав в сторону расположенных рядом с проезжей частью кустарников, скрылся в неизвестном направлении. Информация была передана старшему по поиску. На место незамедлительно выдвинулись четыре экипажа основного состава отряда «Прорыв» для прочесывания территории. После тщательного осмотра местности ребенок обнаружен не был», – рассказали в поисковом отряде.

Там также уточнили, что место сразу же огородили, и к поискам подключились полицейские и кинолог с собакой. Пес даже взял след, но он оборвался у проезжей части.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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