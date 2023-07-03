Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера подала апелляцию на решение суда о помещении ее в СИЗО

Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве опекаемого ей шестилетнего Далера Бобиева, будет оспаривать постановление Чкаловского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соответствующая апелляционная жалоба поступила в Чкаловский районный суд.

Напомним, Наумовой уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве. По версии следствия, она умышленно несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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