Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера подала апелляцию на решение суда о помещении ее в СИЗО

Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве опекаемого ей шестилетнего Далера Бобиева, будет оспаривать постановление Чкаловского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Соответствующая апелляционная жалоба поступила в Чкаловский районный суд.
Напомним, Наумовой уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве. По версии следствия, она умышленно несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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