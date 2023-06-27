«Нет ни одного подтвержденного свидетельства о месте нахождения Далера», – координатор «Лизы Алерт» рассказал о поисках ребенка (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге более суток продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, пропажу которого опекуны заметили вчера в 7 часов утра. Волонтеры прочесали весь Вторчермет, заглянули во все подвалы, но ребенка обнаружить пока не удалось. В поисках задействованы кинологи, полиция и военные. «Сейчас главная задача – получить хоть какое-то свидетельство о местонахождении мальчика, желательно, подкрепленное чем-то документально (видеозаписью, например) для того, чтобы дальше распутывать клубок и идти по следу», – рассказал координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Максим Минеев.

Поиски Далера Бобиева

По уточненной информации от поисковиков, время пропажи Далера неизвестно. Возможно, он ушел из дома в ночь с 25 на 26 июля, потому что вчера в 7 часов утра опекуны не обнаружили ребенка в квартире. За минувшие сутки в поисках приняли участие более 220 волонтеров, которые отработали 119 задач. Они обошли весь Вторчермет, заглянули в парки, скверы, подвалы – мальчика нигде нет. Сейчас отряд «Лиза Алерт» остро нуждается в свежих силах, поскольку многие волонтеры сегодня уехали на работу.

«Сейчас поиски возобновляются, работает 30 человек. И мы нуждаемся в волонтерах, которые будут выполнять поставленные задачи как на автомобиле, так и пешком, – отметил Максим Минеев. – За сутки на горячую линию поступило огромное количество сообщений от людей, которые видели похожего ребенка. Но нет ни одного подтвержденного свидетельства, которое мы могли бы принять как факт. Поэтому сейчас главная задача получить такое свидетельство».

Кроме волонтеров, в поисках Далера участвуют полиция и два кинологических расчета. Кроме того, на Вторчермете находятся два воинских городка, и военнослужащие уже прочесали территории, но ребенка не обнаружили.

Жителей Екатеринбурга просят внимательно посмотреть на ориентировку. Мальчик – худощавого телосложения, рост 98 см, волосы русые, глаза карие. Далер был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки.

Если вы видели мальчика, сообщите на горячую линию отряда: 8(800) 700-54-52.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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