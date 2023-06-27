Главный полицейский Екатеринбурга: «Мы пока не связываем пропажу Далера с криминалом»

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица прокомментировал ход поисков шестилетнего Далера на Вторчермете. На данный момент основной остается версия, что ребенок сам ушел из дома.

«Мы пока думаем, что это не связано с криминальными обстоятельствами, – прокомментировал Метелица. – Как и в любом другом подобном случае, проводился опрос ближайших родственников, свидетелей, очевидцев. Ранее в полицию опекуны не обращались, но известно со слов приемной матери, что ребенок уходил из дома».

По словам главы УМВД, сейчас в поисковой операции задействовано 300 сотрудников полиции. Район поисков разбит на кварталы, которые патрулируют пешие наряды и автомобили. Через громкоговорители транслируется голос приемной матери Далера. Она со слезами просит ребенка вернуться домой, либо обратиться к любому взрослому за помощью. «Никто тебя не обидит, не будет ругать. Вернись домой», – просит Вероника Наумова.

Напомним, шестилетний Далер пропал накануне либо ночью, либо рано утром. То, что ребенка нет дома, Вероника заметила в 7 часов утра 26 июня. Сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно, поскольку раньше он уже убегал. Но днем обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. С тех пор поиски Далера ведутся непрерывно. Вероника рассказала, что у ребенка есть особенности развития.

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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