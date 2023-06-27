Приемную мать пропавшего шестилетнего Далера забрали на допрос в следственный комитет (ФОТО)

Опекуна шестилетнего Далера Веронику Наумову увезли на допрос в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга. Местонахождение мальчика по-прежнему неизвестно. «Приемная мать сейчас поедет на допрос в следственный отдел СУ СК РФ по Чкаловскому району Екатеринбурга. Она будет допрошена, будут проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление ее осведомленности относительно местонахождения ребенка», – прокомментировал «Новому Дню» следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Свердловской области Ярослав Кузвесов.

По его словам, в рамках уголовного дела уже провели осмотр жилища на предмет обнаружения следов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий. «Отрабатываются основные версии. Первое – самовольный уход, так как ребенок состоит на учете и ранее покидал место проживания самовольно, но был найден родителями. Отрабатывается версия совершения противоправных действий иными лицами, проживающими в районе жительства ребенка. Отрабатывается версия совершения преступления родственниками либо опекунами. Местонахождение ребенка до сих пор не обнаружено», – добавил представитель СУ СК.

В поисковой операции задействован почти весь личный состав полиции Екатеринбурга, включая технические службы, а также волнтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Прорыв», прибыли отряды из Челябинской области. «Проводятся беспрецендентные поисковые мероприятия», – добавил Кузвесов.

Напомним, шестилетний Далер пропал либо в ночь на понедельник, либо рано утром. То, что ребенка нет дома, приемная мать Вероника Наумова заметила в 7 часов утра 26 июня, когда старшая дочь пошла будить другого ребенка в садик. Всего в семье – шестеро детей, трое из которых приемные.

У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, уверяли опекуны. Поэтому сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно. Но днем 26 июня Вероника Наумова обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Поиски Далера непрерывно велись два дня и ночь. 300 полицейских, военные и десятки волонтеров ищут ребенка по всему Вторчермету, а также в других районах города.

«Первая версия была, что Далер просто ушел из дома. Вторая – что его нашел кто-то и по каким-то причинам не ведет домой. Еще была версия, что могла объявиться кровная мать и увести его. Мы недавно ее нашли, потому что были вопросы по опеке. Знаю, что она не так давно была в Екатеринбурге. Но я не могу сказать, что она пришла и забрала, и не могу сказать, что он сам взял и ушел», – рассказала Вероника Наумова корреспонденту «Нового Дня». По факту пропажи шестилетнего Далера Бобиева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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