В Екатеринбурге почти сутки продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, нужны добровольцы

В Екатеринбурге со вчерашнего дня ищут шестилетнего Далера Бобиева, который в 13 часов ушел из дома на Вторчермете. Поиски ведут полиция и более 60 добровольцев. Нужна помощь.

Как писал «Новый День», ребенок ушел из дома вчера в час дня. Его местонахождение с тех пор неизвестно.

«Сообщение о пропаже ребенка поступило на горячую линию отряда «Лиза Алерт» Свердловской области в 13 часов 26 июня. Уже через час в районе, где пропал Далер, был развернут штаб, начались активные поиски. К сожалению, мальчик пока не найден. Сейчас на месте поиска вместе с сотрудниками полиции работают 64 добровольца. По району пропажи расклеено более двухсот ориентировок, отработано свыше двадцати задач. Из Челябинска на помощь выдвинулись добровольцы и кинологический расчет», – сообщили в Свердловском отделении «Лизы Алерт».

Жителей Екатеринбурга просят внимательно посмотреть на ориентировку. Мальчик – худощавого телосложения, рост 98 см, волосы русые, глаза карие. Далер был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки.

Если вы видели мальчика, сообщите на горячую линию отряда: 8(800) 700-54-52.

Кроме того, есть возможность приехать в штаб «Лизы Алерт» на улицу Селькоровскую.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/799211.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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