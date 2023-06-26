В Екатеринбурге ищут шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге ведутся поиски шестилетнего ребенка. Как сообщает «Лиза Алерт», Далер Бобиев пропал 26 июня. Мальчик – худощавого телесложения, рост – 98 см, волосы – русые, глаза- карие.

На момент исчезновения ребенок был одет в черный комбенизон на молнии, на ногах – кроссовки.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении ребенка просят сообщать на горячую линию 8-800-700-54-52 или по телефону 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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