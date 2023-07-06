По делу о гибели Далера Бобиева задержаны специалист опеки и заведующая детским садом

В Екатеринбурге задержаны первые фигуранты уголовного дела о халатности, повлекшей гибель Далера Бобиева.

Следователи СК России задержали и.о. заведующего детским садом, который посещал ребенок, а также специалиста опеки и попечительства Управления социальной политики № 25. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

«Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям», – заявили в СУ СКР Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в отношении сотрудницы опеки уже избрана мера пресечения. Старший помощник прокурора Ленинского района в суде заявил, что обвиняемая может попытаться уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей с целью склонения их к даче ложных показаний. Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Екатеринбург был шокирован новостями о гибели шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекунов Наумовых. 26 июня днем приемная мать Вероника Наумова сообщила в полицию и поисковые отряды о том, что мальчик пропал. Мальчика искали три дня. 28 июня стало понятно, что Далера, скорее всего, нет в живых: его опекуншу задержали как подозреваемую в убийстве. Утром 29 июня нашли тело Далера. Оказалось, что все это время мальчик был мертв. По данным следствия, его смерть наступила за несколько месяцев до заявления о пропаже. Труп хранился в большой сумке в гараже, который арендовала Вероника Наумова. Естественно, женщина знала, что Далер мертв, и о его пропаже заявила лишь чтобы отвести от себя подозрение. Наумова арестована. В среду, 5 июля, мальчика похоронили.

30 июня прокуратура заявила, что в то время, когда мальчик посещал детский сад, воспитатели и медработник фиксировали повреждения на его теле. Кроме того, они отмечали, что ребенок пропускает садик с января 2023 года. Было возбуждено уголовное дело о халатности, по которому проводится проверка в детском саду и органах опеки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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