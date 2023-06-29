Поиски шестилетнего Далера остановлены. Он погиб

Найдено тело шестилетнего Далера. Мальчик погиб, причем еще несколько месяцев назад. Силовики раскрыли некоторые детали.

«К большому сожалению приходится констатировать, что громкая история с пропажей мальчика не имеет благополучного финала. Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребёнка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой», – прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Дмитриевич Надбитов сообщил, что точная причина смерти ребенка будет установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. опекуны скрыли факт смерти мальчика от опеки, а опека, в свою очередь, никак не интересовалась ребенком все это время. Силовик поручил возбудить уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

О том, что шестилетний Далер пропал, стало известно 27 июня. Якобы только тогда его опекун заметила отсутствие ребенка. Всего в семье – шестеро детей, трое из которых приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, как уверяли опекуны. Поэтому сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно. Поиски Далера непрерывно велись три дня и две ночи. В мероприятиях участовавали более 1500 человек. Были опрошены более 1800 человек, которые могли знать о местонахождении ребенка. Опекуна мальчика задержали, остальные дети сейчас находятся в соцучреждении.

Екатеринбург, Марина Иванова

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