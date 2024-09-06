Начался суд над экс-заведующей детским садом, в который ходил 5-летний Далер Бобиев

В Екатеринбурге начали судить Анну Гилеву – бывшую заведующую детским садом, в который ходил маленький Далер Бобиев, убитый в декабре 2022 года. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в августе 2022 года Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в территориальное управление социальной политики. Также она никому не сказала, что в период с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней, а с начала сентября 2022 года полностью перестал появляться в детском саду. Из-за этого органы опеки не заинтересовались условиями проживания ребенка в приемной семье и не отобрали его у опекуна Вероники Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его 2 декабря 2022 года.

Как уже сообщал «Новый День», 19 августа вынесли приговор бывшей сотруднице службы опеки Евгении Вознесенской, которая должна была следить за условиями жизни Далера в приемной семье. Женщину признали виновной в служебном подлоге и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. В начале декабря 2022 года Вознесенская должна была посетить Далера в приемной семье и узнать, как он живет. Вместо этого она просто поговорила с опекуном Вероникой Наумовой по телефону. Та заверила ее, что с мальчиком все хорошо. Изготовленный служащей документ потом стал основанием для того, чтобы Наумова еще полгода продолжила получать социальные выплаты на мальчика, который в момент разговора, скорее всего, уже был мертв.

Напомним, убийство Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня 2023 года Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще 2 декабря 2022 года, его тело хранили в арендованном гараже. По обвинению в убийстве ребенка арестовали женщину-опекуна.

Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. По версии следствия, вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви, а затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. 26 августа начался судебный процесс над Наумовой. Она заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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