Волонтеры ищут пропавшего мальчика по торговым центрам (ФОТО)

В Екатеринбурге расширяется зона поисков пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Сегодня по всему городу на мультимедийных экранах появились объявления с фото ребенка.

Также волонтеры, которые участвуют в поисках, ищут мальчика по торговым центрам. В «Гринвиче» они раздают листовки с фотографией Далера посетителям, рассказывают, как выглядит ребенок, продавцам торговых точек на случай, если они кого-то видели или увидят.

Напомним, ребенок ушел из дома в ночь на понедельник. Во вторник вечером было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» – это стандартная практика, когда речь идет о пропаже детей. Потерпевшей признана опекунша Вероника Наумова, которая воспитывает еще пятерых детей.

Всего в поисках задействованы более полутора тысяч человек, включая сотрудников полиции, МЧС, волонтеров отряда «Прорыв» и сообщества «Лиза Алерт». Уже опрошены почти две тысячи человек. Силовики проверяют ранее судимых, которые могут быть причастны к исчезновению мальчика. Периодически появляются сообщения, что похожего ребенка видели в той или иной точке, однако пока подтверждения не получило ни одно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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