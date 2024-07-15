Экс-сотрудница опеки, подделавшая документы о семье Наумовых, пойдет под суд

В деле об убийстве в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева появился новый фигурант. В Екатеринбурге будут судить бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая внесла в официальный документ ложные сведения о проверке условий проживания приемного ребенка, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, она должна была с 1 по 4 декабря 2022 года навестить семью Вероники Наумовой, однако женщина лишь позвонила по телефону – и опекунша соврала, сказав, что все в порядке.

«Данное обстоятельство не позволило обвиняемой своевременно выявить отсутствие по месту проживания находившегося под опекой малолетнего, ввиду того, что, по данным следствия, 2 декабря 2022 года он был убит женщиной, которая осуществляла над ним опеку. Несмотря на непроведение проверки, сотрудница отдела опеки и попечительства внесла заведомо ложные сведения о якобы проведенной ею проверке в официальный документ – акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного. Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утвержден и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых», – отметил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог, совершенный из иной личной заинтересованности».

Напомним, дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок погиб еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube