Опекуншу погибшего Далера обвинили в убийстве, истязании ребенка и мошенничестве

Веронике Наумовой, опекуну погибшего 6-летнего мальчика Далера Бобиева, уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве.

«Обвиняемая, официально назначенная опекуном указанного ребёнка, получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты. По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение. С учетом установленных обстоятельств следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Сегодня в 14:00 в Чкаловском районном суде начнется заседание по избранию Наумовой меры пресечения. Силовики пообещали прокомментировать ход следствия. «Новый День» будет вести трансляцию заседания в своем телеграм-канале.

Добавим, Веронику Наумову задержали 28 июня. Утром 29 июня стало известно, что мальчик погиб, его тело нашли в гаражах. Причем он умер за несколько месяцев до того, как Наумова заявила о его исчезновении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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