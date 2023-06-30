Прокуратура: в детском саду фиксировали на теле Далера следы побоев

Прокуратура подключилась к проверке всех, кто имел отношение к семье, где воспитывался шестилетний Далер, тело которого вчера нашли в гаражах после трехдневных поисков. В надзором ведомстве выяснили: в то время, когда мальчик посещал детский сад, воспитатели и медработник фиксировали повреждения на его теле.

Кроме того, они отмечали, что ребенок пропускает садик с января 2023 года. Сотрудники детсада опрошены. Кроме того, идет проверка в отношении сотрудников детской городской больницы. Опрошены также сотрудники опеки, из отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 истребованы личные дела всех детей, переданных семье обвиняемой.

Добавим, сегодня суд выберет меру пресечения опекуну погибшего мальчика Виктории Наумовой. В эти минуты ее привезли в суд. Женщину обвиняют по трем статьям – «Убийство», «Истязание ребенка» и «Мошенничество».

Екатеринбург, Марина Иванова

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