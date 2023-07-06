Суд избрал меру пресечения заведующей детсадом, в который ходил Далер Бобиев

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения и.о. заведующей детским садом № 546 «Семицветик» Анне Гилевой. Именно это ДОУ некоторое время посещал Далер Бобиев, обстоятельства смерти которого расследуют сейчас силовики.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Анну Гилеву обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Следствие полагает, что она знала о наличии телесных повреждений у ребенка, но никому не сообщила об этом.

В удовлетворении ходатайства следователя об аресте обвиняемой судом отказано, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Анне Гилевой запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми, а также со свидетелями, за исключением лиц, совместно проживающими с ней. Такая же мера избрана ранее по отношению к специалисту органов опеки, которую обвиняют в халатности.

Как уже сообщал «Новый День», утром 29 июня в Екатеринбурге нашли тело Далера Бобиева, о пропаже которого опекун Вероника Наумова заявила за три дня до этого. Оказалось, что смерть мальчика наступила еще несколько месяцев назад. Наумова была арестована по обвинению в убийстве. Кроме того, 30 июня прокуратура заявила, что в то время, когда мальчик еще посещал детский сад, воспитатели и медработник фиксировали повреждения на его теле.

В среду, 5 июля, мальчика похоронили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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