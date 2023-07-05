российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июля 2023, 12:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге попрощались с шестилетним Далером (ФОТО)

Сегодня попрощались с шестилетним Далером Бобиевым, тело которого было найдено в гаражах. Из родственников на церемонию пришел только его двоюродный брат Шамсиддин, но на похоронах присутствовало около сотни горожан.

Прощание прошло на территории мечети на Репина, 42. Похоронили Далера на мусульманском кладбище в Горном Щите.

Напомним, на прошлой неделе волонтеры искали Далера Бобиева по всему Екатеринбургу. К делу подключились силовики. Тело мальчика обнаружили в гараже, который арендовала семья Наумовых, опекуны мальчика. По решению суда Вероника Наумова отправлена в СИЗО на два месяца. Ее адвокат подал апелляционную жалобу, они будут оспаривать меру пресечения.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера подала апелляцию на решение суда о помещении ее в СИЗО / Обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера заключили под стражу (ФОТО, ВИДЕО) / В полиции показали, где нашли останки шестилетнего мальчика / К дому, где жил Далер Бобиев, екатеринбуржцы несут цветы и игрушки (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,