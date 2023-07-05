В Екатеринбурге попрощались с шестилетним Далером (ФОТО)

Сегодня попрощались с шестилетним Далером Бобиевым, тело которого было найдено в гаражах. Из родственников на церемонию пришел только его двоюродный брат Шамсиддин, но на похоронах присутствовало около сотни горожан.

Прощание прошло на территории мечети на Репина, 42. Похоронили Далера на мусульманском кладбище в Горном Щите.

Напомним, на прошлой неделе волонтеры искали Далера Бобиева по всему Екатеринбургу. К делу подключились силовики. Тело мальчика обнаружили в гараже, который арендовала семья Наумовых, опекуны мальчика. По решению суда Вероника Наумова отправлена в СИЗО на два месяца. Ее адвокат подал апелляционную жалобу, они будут оспаривать меру пресечения.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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