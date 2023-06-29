В полиции показали, где нашли останки шестилетнего мальчика

Полицейские рассказали, где и как нашли тело шестилетнего Далера Бобиева. «Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Там уточнили, что видео, которое распространили в телеграм-каналах о якобы месте находки тела Далера, не соответствует действительности, как и информация о том, что останки обнаружили поисковики в ночь на 29 июня.

Напомним, поиски прекратились вчера вечером, пояснения последовали только к утру – мальчика нашли погибшим. Причем, по неподтвержденным пока данным, скончался он давно, еще в декабре. Опекун Далера Вероника Наумова задержана. Ее родные и опекаемые дети – всех вместе их пятеро – отправлены в соцучерждение. Отец семейства Александр Наумов находится в зоне СВО, где проходит службу по контракту, в аппарате уполномоченного по правам человека «Новому Дню» сообщили, что начнут работу, чтобы вернуть мужчину к детям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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