Отца семейства, в котором погиб шестилетний ребенок, попробуют вернуть с СВО

В Екатеринбурге на третий день поисков нашли останки пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Известно, что тело мальчика было спрятано в большой сумке в гаражах на Вторчермете и что погиб он, судя по всему, несколько месяцев назад. Портал 66.ру со ссылкой на свои источники сообщает, что, по предварительной информации, Далер скончался еще в декабре 2022 года. Его опекунша Вероника Наумова задержана. Ее троих детей, а также еще двух ребят, которые жили в семье, находясь под ее опекой, пока забрали соцслужбы.

Между тем, у Наумовых и их приемных детей есть отец – Александр Наумов, который, по словам самих членов семьи, находится в зоне СВО. По неподтвержденным данным, он отправился на спецоперацию в самом ее начале, и приезжал на побывки в Екатеринбург, в последний раз – в марте этого года. В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что начнут работу над тем, чтобы вернуть Наумова из зоны СВО, так как его родные и приемные дети сейчас остались без попечения, пока Вероника задержана.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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