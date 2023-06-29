«В Свердловской области череда гибелей в приемных семьях. Меня волнует, что делать дальше», – уполномоченный по правам человека

В Свердловской области будут искать пути решения проблемы с обращением с детьми в приемных семьях после гибели шестилетнего Далера Бобиева, сообщила «Новому Дню» уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «У меня нет сомнений, что СК раскроет преступление. Меня волнует, что мы будем делать дальше, чтобы у нас не случилось такого, потому что череда гибелей детских у нас есть в Свердловской области – именно опекаемых. Я приготовила заявление на имя руководства нашей комиссии по делам несовершеннолетних: обобщить эти истории, сделать выводы и сделать все возможное, чтобы такое не повторялось», – пояснила омбудсмен.

Она подчеркнула, что «будет очень жесткий разговор». «Попытаемся приложить все силы, чтобы проанализировать ситуацию», – добавила Татьяна Мерзлякова, уточнив, что дети в приемных семьях или под опекой должны быть под особым вниманием соцслужб.

К тому же, по словам уполномоченного по правам человека, отец семейства находится в зоне СВО, а дети из семей военнослужащих сейчас на особом контроле. «Соцполитика должна помогать семье вдвойне. Почему этого не произошло? Не знаю, к нам семья не обращалась. Как случилось, что этот ребенок оказался вне зоны внимания? Мы всех [детей из семей СВО] приглашали на новогодние елки. Почему этого ребенка не оказалось? Мы всех приглашаем на 9 Мая. Почему никто не обратил внимания, что дети из опекаемой семьи не пришли?» – задалась вопросом Татьяна Мерзлякова.

Напомним, отца семейства Александра Наумова уже завтра ждут в Екатеринбурге, он также даст показания следствию. Мать семейства Вероника Наумова задержана, она призналась, что спрятала тело, но, по ее словам, Далер погиб в результате несчастного случая.

О пропаже ребенка Наумова заявила в понедельник утром, сообщив, что он пропал в ночь на 26 июня, что он и прежде сбегал из дома, а также что у мальчика были особенности развития, воображаемый друг и предварительный психиатрический диагноз. Эта информация проверяется. Ребенка трое суток искали 1500 полицейских, волонтеров, спасателей. Рано утром в четверг останки мальчика обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых, в большой сумке. По неподтвержденным данным, ребенок скончался еще в декабре 2022 года. Причину смерти установит экспертиза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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