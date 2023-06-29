Семья опекунов погибшего Далера была в числе учредителей Центра социальной поддержки детей (СКРИНЫ)

Семья Наумовых, у которых под опекой находился погибший шестилетний Далер, была в числе учредителей Центра социальной поддержки детей «Лукморье». Некоммерческая организация занимается помощью приемным детям, сиротам и так далее. Также учредители принимают участие в работе семейной школы «Лукморье», где обучаются сложные дети.

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки детей «Лукморье» была официально зарегистрирована в марте 2023 года. Цель – оказывать поддержку опекунам, семьям с приемными детьми, формировать позитивный образ семьи и так далее, – говорится в уставных документах. На официальном сайте организации еще сегодня утром говорилось: учредители – четыре семьи, которые воспитывают приемных детей. В том числе там фигурировали Вероника и Александр Наумовы, в семье которых воспитывался Далер. Мальчика трое суток искал весь Екатеринбург, в итоге сегодня утром следователи нашли труп, спрятанный в сумке в гаражах. Мертвый ребенок пролежал там несколько месяцев, а семья никому не сообщала о случившемся.

Сейчас с сайта АНО «Лукморье» всю информацию об участии в проекте Наумовых убрали. Но сохранилось видео компании «Крик-ТВ» от апреля 2023 года, на котором Вероника Наумова рассказывает, как стала соучредителем некоммерческой организации.

Видео «Крик ТВ»

«Наша семья недавно подключилась к проекту. Мои дети столкнулись с проблемами в школе, их не принимали. И так мы познакомились, на собрании в опеке мне посоветовали сюда (в школу «Лукморье», – прим. ред.) привести детей. […] Дальше мне предложили тут поработать. И мы, четыре семьи, пытаемся для детей создать комфортную атмосферу, потому что каждый ребенок обучаем», – заявляет Наумова на видео. По некоторым данным, к тому моменту Далер мог быть уже мертв.

Дозвониться до основателя семейной школы «Лукморье» – Марины Лагуновой – не удалось. Телефон женщины переведен в режим автоответчика. Телефон самой школы выключен. Знали ли в школе о пропаже Далера и жестоком обращении с детьми в семье Наумовых, неизвестно.

Добавим, что семейная школа «Лукморье» была создана 10 лет назад. На официальном сайте говорится, что «с 2015 года во взрослую жизнь от нас вышли 11 человек, и некоторые из них остались жить с нами. На сегодняшний день мы воспитываем 21 приемного ребёнка, и каждый из них родной и любимый». В школе также обучается около 100 детей. Все они переведены на семейную форму обучения в муниципальных школах, а здесь получают репетиторские услуги.

Напомним, о пропаже шестилетнего Далера стало известно утром 26 июня. Якобы Наумова только тогда заметила, что ребенка нет дома. Она уверяла, что мальчик сам убежал, и раньше так уже делал. Три дня и три ночи ребенка искали полторы тысячи людей, включая полицию, волонтеров, МЧС и так далее. Сегодня рано утром труп мальчика нашли в заброшенных гаражах на Вторчермете (в этом районе и живет семья). По данным следствия, погиб ребенок несколько месяцев назад. Когда именно – не уточняется. В социальных сетях Вероники Наумовой фото с Далером не появлялись с декабря 2022 года. Сейчас Наумова задержана.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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