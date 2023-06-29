Опекун Далера Александр Наумов 30 июня возвращается с СВО

Опекун Далера Александр Наумов завтра возвращается со специальной военной операции в Екатеринбург. С ним будет работать следственный комитет, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«О статусе опекуна я точно не знаю, но он завтра прилетает. Следственный комитет будет выяснять все обстоятельства. Дети изъяты из семьи. Я уверена, что преступление СК раскроет», – прокомментировала омбудсмен.

Известно, что мужчина находился в зоне конфликта почти с самого начала СВО. В соцсетях его жена Вероника Наумова писала, что муж прилетал в отпуск в марте 2023 года. Был ли тогда Далер жив, неизвестно. Следователи до проведения судмедэкспертизы говорят лишь, что ребенок погиб «несколько месяцев назад».

Напомним, о пропаже шестилетнего Далера стало известно утром 26 июня. Якобы опекун Вероника Наумова только тогда заметила, что ребенка нет дома. Она уверяла, что мальчик сам убежал, и раньше так уже делал. Три дня и три ночи ребенка искали полторы тысячи людей, включая полицию, волонтеров, МЧС и так далее. Сегодня рано утром труп мальчика нашли в гаражах на Вторчермете (в этом районе и живет семья). Сейчас Наумова задержана как подозреваемый в деле по статье «Убийство малолетнего».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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