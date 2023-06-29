К дому, где жил Далер Бобиев, екатеринбуржцы несут цветы и игрушки (ФОТО)

К дому, в котором жил шестилетний Далер, горожане с самого утра несут цветы и игрушки. Многие приходят со слезами на глазах, рассказывают, что участвовали в поисках и до последнего верили, что мальчик найдется.

Еще один стихийный алтарь образовался на месте, где нашли труп ребенка, – у гаража его опекуна Вероники Наумовой. Сегодня утром именно здесь обнаружили огромную сумку, в которой несколько месяцев хранили тело Далера.

Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно утром 26 июня. Якобы опекун Вероника Наумова только тогда заметила, что ребенка нет дома, хотя по факту она знала, что малыш уже давно мертв. Волонтеров и полицию Вероника убеждала, что мальчик сам убежал, и раньше так уже делал. Три дня и три ночи Далера искали полторы тысячи людей, включая полицию, волонтеров, МЧС. Сейчас Наумова задержана как подозреваемый в деле по статье «Убийство малолетнего».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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