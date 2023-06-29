Приемную мать пропавшего Далера задержали

Опекуна пропавшего шестилетнего Далера Веронику Наумову задержали, поскольку она может быть причастна к исчезновению мальчика. Пятерых ее детей, в том числе приемных, поместили временно в социальное учреждение.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, после проведения дополнительных следственных действий установлены новые обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина-опекун. Наумову задержали «для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела». Более подробную информацию следователи не разглашают.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что детей Вероники Наумовой – а их пятеро, кроме Далера, – поместили в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности.

Напомним, шестилетний Далер пропал в ночь на 26 июня. То, что ребенка нет дома, приемная мать Вероника Наумова, по ее словам, заметила в 7 часов утра 26 июня, когда старшая дочь пошла будить другого ребенка в садик. Всего в семье – шестеро детей, трое из которых приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, как уверяли опекуны. Поэтому сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно.

Но днем 26 июня Вероника Наумова обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Поиски Далера непрерывно велись три дня и две ночи. В мероприятиях участовавали более 1500 человек. Были опрошены более 1800 человек, которые могли знать о местонахождении ребенка.

По факту пропажи шестилетнего Далера Бобиева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Версий отрабатывалось несколько: что ребенок сам ушел из дома; что в отношении него было совершено преступление родными; что в отношении него было совершено преступление неизвестными лицами; что произошел несчастный случай. Ближайшее окружение допрашивали с использованием полиграфа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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