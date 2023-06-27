По факту пропажи шестилетнего Далера возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

По факту пропажи шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 Следственным комитетом СУ СК РФ по Чкаловскому району Екатеринбурга», – прокомментировал представитель СУ СК Максим Чалков.

По делу работают сотрудники отдела криминалистики СУ СК РФ по Свердловской области и сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СУ РФ. По данным нашего корреспондента, над Вторчерметом криминалисты запустили дрона.

Напомним, шестилетний Далер пропал накануне либо ночью, либо рано утром. То, что ребенка нет дома, его опекун Вероника Наумова заметила в 7 часов утра 26 июня. Сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно, поскольку раньше он уже убегал из дома. Но днем обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. С тех пор поиски Далера ведутся непрерывно. Вероника рассказала, что у ребенка есть особенности развития.

Поиском ребенка занимаются более 300 полицейских, а также десятки волонтеров и координаторы отряда «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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