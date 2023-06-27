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Вторник, 27 июня 2023, 12:12 мск

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Опекун шестилетнего Далера рассказала, какие версии пропажи ребенка сейчас отрабатывают

Опекун пропавшего Далера Вероника Наумова рассказала, что сейчас есть несколько версий, куда мог подеваться мальчик. У ребенка были особенности развития.

«Первая версия была, что Далер просто ушел из дома. Вторая – что его нашел кто-то и по каким-то причинам не ведет домой. Еще была версия, что могла объявиться кровная мать и увести его. Мы недавно ее нашли, потому что были вопросы по опеке. Знаю, что она не так давно была в Екатеринбурге. Но я не могу сказать, что она пришла и забрала, и не могу сказать, что он сам взял и ушел», – рассказала Вероника Наумова корреспонденту «Нового Дня».

Ранее Далер уже уходил из дома, но его находили на территории района в течение полутора-трех часов. По словам опекуна, у мальчика были особенности развития, он посещал психиатра. В том числе поэтому у ребенка не было своего телефона.

«Вчера утром старшая дочь пошла собирать другого ребенка в садик, и увидела, что Далера нет. Они спали в одной комнате. Она мне сказала, и мы начали искать. Чувствую себя виноватой, что недоглядела», – призналась Вероника Наумова.

В семье Вероники Далер воспитывался почти три года: женщина взяла его из дома малютки, когда ему было 3,5 года. Вместе с ним в семье живет и старшая сестра Дарья, которая тоже находится под опекой.

Напомним, поиски Далера продолжаются более суток. Жителей Екатеринбурга просят внимательно посмотреть на ориентировку. Мальчик – худощавого телосложения, рост 98 см, волосы русые, глаза карие. Далер был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки.

Если вы видели мальчика, сообщите на горячую линию отряда: 8(800) 700-54-52.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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