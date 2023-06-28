Следователи рассказали о поисках Далера: опрошено более 1800 человек, приемная мать признана потерпевшей

В Следственном комитете официально рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения шестилетнего Далера. Напомним, дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщили в СУ СКР России по Свердловской области, всего в поисках мальчика задействовано более 1500 человек, включая следователей и криминалистов, полицию, МЧС, волонтеров и так далее. К данному часу опрошено более 1800 человек, которые могли бы располагать какой-то информацией о местонахождении Далера.

Следователи не отрицают, что проверяют и ранее судимых граждан на возможную причастность к исчезновению мальчика. Но пока нет подтверждений слухам, которые распространяются в СМИ, будто в деле появился подозреваемый – некий педофил с Вторчермета.

«Осуществлены осмотры мест происшествия, по изъятым объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проведены обыски, изъяты и проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенных в районе пропажи малолетнего», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи уточнили, что приемная мать Далера Вероника Наумова, которую вчера увозили на допрос, проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. Кроме нее, с использованием полиграфа допрошены и другие лица, «которые могли бы сообщить значимую для следствия информацию». Расследование уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова, о ходе расследования доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

В УМВД России по Екатеринбургу добавили, что поисковики расширяют зону поиска. Все сообщения, которые поступают от граждан, проверяются полицейскими. «К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась. Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет», – рассказали в УМВД.

Если вы увидели похожего на Далера ребенка, звоните по телефону: 8 (242) 294-14-94 или 102(02). Также можно обращаться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.

Напомним, шестилетний Далер пропал в ночь на 26 июня. То, что ребенка нет дома, приемная мать Вероника Наумова заметила в 7 часов утра 26 июня, когда старшая дочь пошла будить другого ребенка в садик. Всего в семье – шесть детей, трое из которых приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, уверяют опекуны. По факту пропажи шестилетнего Далера Бобиева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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