К поискам Далера привлекли группу опытных поисковиков из Москвы

К поискам шестилетнего ребенка в Екатеринбурге подключилась группа подготовленных поисковиков «Лизы Алерт» из Москвы. Они не раз выезжали на самые сложные поиски детей в регионы и должны усилить местную группировку, сообщили в штабе отряда.

Штаб поисковиков сменил адрес. Теперь волонтеров и всю информацию собирают в школе № 87 (ул. Ферганская, д. 22).

«Активные поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются поступающие свидетельства. Кроме московской группировки, приезжают группы из других регионов», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».

На поиски Далера по-прежнему нужны добровольцы, если вы готовы помогать, приезжайте в штаб. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

Напомним, шестилетний Далер пропал либо в ночь на понедельник, либо рано утром. То, что ребенка нет дома, приемная мать Вероника Наумова заметила в 7 часов утра 26 июня, когда старшая дочь пошла будить другого ребенка в садик. Всего в семье – шестеро детей, трое из которых приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, уверяют опекуны. Поэтому сначала семья пыталась разыскать малыша самостоятельно.

Днем 26 июня Вероника Наумова обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Поиски Далера непрерывно велись два дня и ночь. 300 полицейских, военные и десятки волонтеров безрезультатно искали ребенка по всему Вторчермету, а также в других районах города. Полицией отрабатывается несколько версий: либо Далер сам ушел из дома, либо в отношении него кем-либо было совершено преступление.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Накануне вечером на допрос забирали Веронику Наумову. Никакой иной информации пока нет. Оперативные и поисковые мероприятия продолжаются.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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