Мошенники от имени отряда «Лиза Алерт» собирают деньги якобы на похороны шестилетнего Далера

Мошенники от имени поискового отряда «ЛизаАлерт» собирают деньги на похороны шестилетнего Далера, чья смерть потрясла весь Екатеринбург. Координаторы просят не реагировать на информацию о сборе средств. В настоящее время этим никто не занимается.

«Поиски 6-летнего Далера Бобиева потрясли всех нас. К сожалению, на волне общей скорби активизировались мошенники! – сообщают координаторы «Лизы Алерт». –

Нашлись нечистые на руку люди, которые через социальные сети начали собирать деньги, которые якобы планируют направить на похороны Далера. Что особенно неприятно, они прикрываются именем отряда «ЛизаАлерт». Заявляем: отряд не ведет сбор средств! Мы никогда не принимаем деньги от частных лиц или предприятий! Мы не берем деньги за поиски. На похороны, помощь пострадавшим или иные нужды сборы не ведутся! Всем участникам отряда запрещено принимать в дар денежные средства. Если кто-то от имени отряда или как доброволец «ЛизаАлерт» требует с вас деньги – это не доброволец, а мошенник! Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки!»

Напомним Далер Бобиев воспитывался в семье опекунов Наумовых. Несколько месяцев назад ребенок умер при невыясненных пока обстоятельствах. Вероника Наумова никому не сообщила о смерти Далера, продолжала получать на него пособия и постить старые фото мальчика в соцсетях. 26 июня опекунша заявила, что ребенок сбежал. Его трое суток искали сотни людей. 29 июня в гараже, арендуемом Наумовой, нашли труп ребенка в сумке, который лежал там уже давно. Опекуншу обвиняют в истязании и убийстве малолетнего, а также в мошенничестве. 30 июня ее отправили на два месяца в СИЗО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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