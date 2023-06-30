Обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера заключили под стражу (ФОТО)

Опекун шестилетнего Далера, Вероника Наумова, которую обвиняют в его убийстве, арестована на 1 месяц и 29 дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял сегодня Чкаловский районный суд. В закрытом судебном заседании допросили нескольких свидетелей. На вопросы журналистов Наумова не ответила.

Напомним, Наумовой уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве. По версии следствия, она умышленно несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты. Следствие требовало ее заключения под стражу.

Добавим, Веронику Наумову задержали 28 июня. Утром 29 июня стало известно, что мальчик погиб, его тело нашли в гаражах. Причем он умер за несколько месяцев до того, как Наумова заявила о его исчезновении.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Елена Владимирова

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