Суд оставил опекуншу Далера Бобиева в СИЗО до 26 ноября

Ленинский районный суд принял решение продлить Веронике Наумовой пребывание в СИЗО до 26 ноября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Самой Наумовой в зале суда не было. По неподтвержденным данным, она может быть сейчас на психиатрической экспертизе, которую проводят в рамках расследования уголовного дела.

Зато в Ленинский суд пришел родной отец Далера – Худжановиддин Бобиев, который недавно вышел на свободу по УДО. Он отказался отвечать на вопросы «Нового Дня» о том, когда последний раз видел своего ребенка. «Все после следствия и суда», – прокомментировал он. А его адвокат Сергей Шамсутдинов добавил, что с них взята подписка о неразглашении. «Ходом следствия мы сейчас довольны», – добавил адвокат.

Напомним, 30 июня Чкаловский районный суд арестовал Веронику Наумову на 1 месяц и 29 дней. Женщина обвиняется по трем статьям УК РФ: «Истязание», «Убийство малолетнего» и «Мошенничество». Наумова пыталась обжаловать решение и изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. Но Свердловский областной суд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Наумова была опекуном Далера Бобиева. Мальчик три года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня Вероника Наумова объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не сообщили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»