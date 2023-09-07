Опекуншу погибшего Далера Бабиева оставили под стражей

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции на решение о продлении ареста Веронике Наумовой, опекавшей погибшего мальчика Далера Бобиева.

Как сообщили в областном суде, Наумова останется под стражей до 26 ноября.

Напомним, Наумова обвиняется в убийстве Далера, истязании его с особой жестокостью, а также в мошенничестве при получении пособий на ребенка. Ранее Ленинский районный суд принял решение продлить Веронике Наумовой пребывание в СИЗО до 26 ноября.

Напомним, ребенок три года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня Вероника Наумова объявила о пропаже мальчика. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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